Con seis colombianos a bordo, el Giro de Italia fue presentado oficialmente

Este jueves fueron presentados los 23 equipos que correrán una nueva edición del Giro de Italia en este 2021. En total serán 184 ciclistas que harán parte de esta mítica carrera y entre ellos estarán seis colombianos.

Estos son los seis colombianos que harán parte del Giro 2021:

Egan Bernal – Ineos

Daniel Felipe Martínez - Ineos

Juan Sebastián Molano - UAE Team Emirates

Fernando Gaviria - UAE Team Emirates

Einer Augusto Rubio – Movistar Team

Harold Tejada – Astana Premier

El Giro de Italia iniciará en Turín este sábado 8 de mayo y finalizará en Milán el 30 del mismo mes.

Egan Bernal llega "emocionado" al Giro, pero pendiente de su espalda

El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour de Francia 2019, se presentará "emocionado" y como uno de los grandes favoritos al Giro de Italia que comienza este sábado en Turín. El estado de su espalda pone el interrogante sobre el corredor de Zipaquirá.

"Estoy impaciente. Es mi primer Giro y es mucha emoción. No puedo esperar. Creo que mi espalda está mejorando. Después de la Tirreno-Adriático pude entrenar bien en altura en Colombia y espero estar en buena forma desde el comienzo del Giro. Todavía siento algo en la espalda, pero las cosas han mejorado. Espero que aguante en el Giro", indicó Bernal en La Gazzetta dello Sport.

Bernal, de 24 años, será uno de los aspirantes a la maglia rosa, pero sus opciones dependerán del estado de su espalda.

"Todo va a depender de cómo responda mi espalda. Si todo va bien, me centraré en la clasificación general y la batalla por el maillot rosa. Lo veremos día tras día porque no he corrido durante dos meses". De nada sirve hacer falsas promesas ", señaló.