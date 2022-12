“¿Con toda la tecnología que hay, cómo se cometen errores tan graves?": Dunga

"Con toda la tecnología que hay, con las cámaras, tengo duda de por qué se cometen errores tan graves", dijo Dunga en alusión al gol con la mano de Raúl Ruidíaz, que le valió la clasificación a Perú y la eliminación a Brasil (0-1).

Dunga también consideró "extraño" que el árbitro y sus asistentes pasasen cerca de cinco minutos consultando a alguien, por radio, acerca del gol.

"No consigo entender. Estaban consultando, hablando con alguien, no sé con quién. Tienen que hablar entre ellos cuatro, no vía radio o micrófono. ¿A quién y de qué forma estaban consultando? Eso es extraño", dijo Dunga.

Después de la eliminación, Dunga recalcó que Brasil tuvo un buen primer tiempo y aseguró que fue eliminado por un factor "que no es del fútbol" y pidió la comprensión de los aficionados.

"No es normal, tal vez nunca ocurrió que Brasil fuese eliminado por un gol de mano tan claro", comentó.

El técnico también pidió "paciencia" para tener "continuidad" en su trabajo iniciado en 2014 después del Mundial y aseguró que no teme su destitución porque el presidente de la CBF, Marco Polo del Nero, "sabe cómo se está trabajando".

"Sólo temo la muerte", zanjó Dunga, aunque admitió que aumentará la presión sobre él.