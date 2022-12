¡Confesiones de CR7! Cristiano revela el consejo de Zidane en su etapa en el Madrid

El astro portugués Cristiano Ronaldo reveló cuáles eran las palabras que utilizaba Zinedine Zidane en la etapa en que ambos coincidieron en el Real Madrid y que lo hacían sentir “muy especial”.

En diálogo con la plataforma DAZN, el ‘7’ de la Juventus de Turín confesó que Zidane lo hacía sentir muy especial dentro del grupo, algo que terminó contribuyendo a su éxito con la camiseta ‘merengue’.

“Zidane me solía decir: 'Cris, descansa, tú marcarás la diferencia'. Siempre fue honesto conmigo y por eso siempre lo llevaré en el corazón”, aseguró el delantero portugués.

El luso agregó que el entrenador francés lo ayudó mucho en su etapa en el Madrid y que siempre lo ha respetado por lo que le ha regalado al fútbol.

“Zidane me ayudó mucho. Por su trayectoria ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar y por la forma en la que me trataba”, dijo Ronaldo en el programa ‘Making Of’ de DAZN.

Cabe resaltar que CR7 ganó tres Champions League bajo las órdenes del francés. Además, obtuvo dos Balones de Oro.

En el programa también hay capítulos especiales dedicados a Neymar y José Mourinho.

