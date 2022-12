Él pidió que le pongan la camiseta de Messi y le hagan el cartel, Luchy ama a Lío. #NoTeVayasLio pic.twitter.com/qB4P9dKZMZ — mari (@L0UISF4L0P4) 2 de julio de 2016

“Querido Lionel Messi: No me rindo yo que soy chiquito. No te rindas tú que eres un grande. Te amo, Luchy”,

El pequeño Luchy de corazón grande, padece de cáncer busca que su mensaje llegue a Lio Messi para motivarlo a seguir en la Selección Argentina.