Revelan dónde es más barato vivir en Bogotá: comprar vivienda en estos barrios le ahorrarían plata

El acceso a la vivienda en Bogotá sigue siendo uno de los temas que más preocupa a las familias de la capital. No es un asunto menor: un reciente estudio de Corficolombiana reveló que, por primera vez desde 2022, los hogares que viven en arriendo superaron a los que cuentan con vivienda propia en Colombia. La cifra confirma una tendencia que se viene sintiendo en la calle desde hace varios años.

Detrás de este fenómeno hay razones económicas claras. Para muchos, comprar vivienda en el país se ha convertido en un reto cada vez más complejo, marcado por ingresos que no crecen al mismo ritmo que los precios del mercado inmobiliario. A esto se suman cambios sociales y demográficos que han transformado la forma en la que los hogares toman decisiones sobre dónde y cómo vivir.

Según explicó César Pabón, director de estudios económicos de Corficolombiana, este comportamiento está estrechamente ligado al aumento sostenido del valor de los inmuebles. En los últimos 20 años, los precios de la vivienda han crecido casi cuatro veces más que los arriendos, lo que ha reducido de manera significativa la capacidad de compra de miles de familias, especialmente en las grandes ciudades como Bogotá.



¿En qué zonas es más barato comprar vivienda en Bogotá?

Construcción de apartamentos Foto: X @CamacolColombia

Ante este panorama, surgió una pregunta clave: ¿en qué zonas de Bogotá es más barato comprar un apartamento hoy? Para responderla, un análisis apoyado en inteligencia artificial tuvo en cuenta variables como ubicación, estrato, tipo de vivienda y acceso a proyectos de interés social.

El resultado apunta con claridad al sur y suroccidente de la ciudad, donde se concentran las opciones más económicas del mercado. En estas localidades es más común encontrar proyectos de vivienda de interés social y precios por debajo del promedio de la capital.

Entre las zonas que aparecen como más accesibles están:

Ciudad Bolívar

Usme

San Cristóbal

Bosa

Kennedy

En estos sectores destacan barrios y conjuntos como Osorio Diez y Quintas del Recreo, en Bosa, o Catalina 2 y Roma, en Kennedy, donde aún es posible encontrar apartamentos a valores más bajos frente a otras zonas de la ciudad.



Comprar vivienda en Bogotá: equilibrio entre precio y calidad de vida

La inteligencia artificial también advierte que el precio no debe ser el único factor en la decisión. Aspectos como la seguridad, la movilidad y el acceso a servicios básicos deben evaluarse con cuidado antes de cerrar una compra.

Por eso, para quienes buscan un equilibrio entre costo y calidad de vida, se recomienda considerar localidades como Engativá, Suba o Fontibón, que ofrecen mejores condiciones urbanas sin llegar a los precios más altos del mercado. En cambio, quienes piensan en la compra como inversión suelen fijarse en zonas como Teusaquillo, Chapinero o Usaquén, donde la valorización y la demanda de arriendo siguen siendo altas.