En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan dónde es más barato vivir en Bogotá: comprar vivienda en estos barrios le ahorrarían plata

Revelan dónde es más barato vivir en Bogotá: comprar vivienda en estos barrios le ahorrarían plata

Comprar vivienda en el país se ha convertido en un reto cada vez más complejo, marcado por ingresos que no crecen al mismo ritmo que los precios del mercado inmobiliario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad