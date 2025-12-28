En vivo
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Hombre acaba con la vida de 4 adultos y 5 niños tras discusión con su pareja: esto se sabe

Hombre acaba con la vida de 4 adultos y 5 niños tras discusión con su pareja: esto se sabe

Según información preliminar, el sospechoso sostuvo una discusión telefónica con su esposa antes de apuñalar 44 veces a su hija de 11 años en la cocina de su hogar.

Masacre en El Águila, Valle del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas
Masacre, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

