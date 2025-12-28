En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Seis personas, entre ellas una niña de dos años, fueron asesinadas mientras hacían mercado

Seis personas, entre ellas una niña de dos años, fueron asesinadas mientras hacían mercado

Las autoridades informaron que hombres a bordo de una camioneta y motocicletas llegaron hasta una zona del malecón y "dispararon a personas que estaban haciendo compra y venta de mariscos".

Publicidad

Publicidad

Publicidad