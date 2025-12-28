En medio de megatoma, hallaron cervezas vencidas en localidad de Bogotá: comercios fueron cerrados

Publicidad
En temporada de fin de año las familias se reúnen y comparten momentos agradables junto a sus seres queridos. Hay otros, que prefieren acudir a bares o establecimientos y tomar algo para pasar el rato.
Como es habitual, estos lugares venden productos como paquetes, bebidas y hasta licor; no obstante, para ello deben cumplir con normas para poder comercializarlos. Con respecto a esto, la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo una megatoma en una localidad de la capital del país, donde hallaron cervezas vencidas que estaban siendo comercializadas a los clientes.
El pasado 27 de diciembre, varios uniformados llevaron a cabo un operativo de control en la localidad de Kennedy, en el cual, se inspeccionaron siete establecimientos comerciales dedicados a la venta de licor.
Como resultado, tres de ellos fueron suspendidos por incumplir la normatividad vigente, al evidenciarse la comercialización de bebidas embriagantes vencidas.
La jornada de control se desarrolló entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m. junto con funcionarios de la Secretaría de Seguridad.
En dos de los establecimientos, las autoridades incautaron 27 unidades de cerveza que se encontraban almacenadas en neveras y listas para su venta, lo que representaba un riesgo para la salud pública.
Además de revisar a detalle las bebidas embriagantes, los uniformados hicieron recomendaciones a los tenderos y administradores sobre cómo identificar licores aptos para el consumo.
De manera complementaria, también se llevó a cabo el registro de más de 130 personas, tanto en vía pública como al interior de los locales, con verificación de antecedentes y revisión de pertenencias, con el fin de identificar y prevenir el porte de armas blancas.
Asimismo, se efectuaron inspecciones en baños y demás áreas de los establecimientos para descartar la presencia de armas blancas y sustancias psicoactivas.
Frente al hallazgo de cerveza vencida, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía a consumir licor con responsabilidad, pues según cifras de la entidad, en Bogotá cuatro de cada diez homicidios están relacionados con hechos de intolerancia o riñas, donde previamente se ha consumido alcohol.
Esta cerveza vencida estaba lista para ser comercializada y fue incautada en medio de operativos en Kennedy. Este fin de año, verifique bien la calidad de lo que consume.— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 28, 2025
Además, recuerde: el consumo responsable va más allá de una etiqueta. No arriesgue su vida ni empañe la… pic.twitter.com/la1Oxh3TTg
