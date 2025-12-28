En medio de megatoma, hallaron cervezas vencidas en localidad de Bogotá: comercios fueron cerrados

En temporada de fin de año las familias se reúnen y comparten momentos agradables junto a sus seres queridos. Hay otros, que prefieren acudir a bares o establecimientos y tomar algo para pasar el rato.

Como es habitual, estos lugares venden productos como paquetes, bebidas y hasta licor; no obstante, para ello deben cumplir con normas para poder comercializarlos. Con respecto a esto, la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo una megatoma en una localidad de la capital del país, donde hallaron cervezas vencidas que estaban siendo comercializadas a los clientes.

Le puede interesar: (Cayeron 3 ladrones que pretendían robar un vehículo empujándolo en el barrio Nueva España, Bogotá).



Hallaron cervezas vencidas en localidad de Bogotá

El pasado 27 de diciembre, varios uniformados llevaron a cabo un operativo de control en la localidad de Kennedy, en el cual, se inspeccionaron siete establecimientos comerciales dedicados a la venta de licor.

Como resultado, tres de ellos fueron suspendidos por incumplir la normatividad vigente, al evidenciarse la comercialización de bebidas embriagantes vencidas.



Operativo de la Policía en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

La jornada de control se desarrolló entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m. junto con funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

En dos de los establecimientos, las autoridades incautaron 27 unidades de cerveza que se encontraban almacenadas en neveras y listas para su venta, lo que representaba un riesgo para la salud pública.



Otros operativos de seguridad

Además de revisar a detalle las bebidas embriagantes, los uniformados hicieron recomendaciones a los tenderos y administradores sobre cómo identificar licores aptos para el consumo.

Publicidad

De manera complementaria, también se llevó a cabo el registro de más de 130 personas, tanto en vía pública como al interior de los locales, con verificación de antecedentes y revisión de pertenencias, con el fin de identificar y prevenir el porte de armas blancas.

Asimismo, se efectuaron inspecciones en baños y demás áreas de los establecimientos para descartar la presencia de armas blancas y sustancias psicoactivas.

Frente al hallazgo de cerveza vencida, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía a consumir licor con responsabilidad, pues según cifras de la entidad, en Bogotá cuatro de cada diez homicidios están relacionados con hechos de intolerancia o riñas, donde previamente se ha consumido alcohol.

Esta cerveza vencida estaba lista para ser comercializada y fue incautada en medio de operativos en Kennedy. Este fin de año, verifique bien la calidad de lo que consume.



Además, recuerde: el consumo responsable va más allá de una etiqueta. No arriesgue su vida ni empañe la… pic.twitter.com/la1Oxh3TTg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 28, 2025