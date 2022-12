¿Crisis económica? Juan David Pérez explica el presente financiero de Nacional

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, habló sobre el presente del cuadro verdolaga en materia financiera. Además, explicó en qué punto está la continuidad de Juan Carlos Osorio como director técnico del cuadro verdolaga.

Atlético Nacional no levantó un trofeo este 2019, algo que no pasaba desde 2010, por lo que irremediablemente los ingresos en materia de dinero se bajarán en 2020 en gran medida. Ante esto, el presidente del equipo aseguró que desde la junta directiva se han tomado las mejores decisiones para que no se llegue a tener un golpe económico fuerte.

“Hay temas en los que uno debe analizar un poco más, nuestro debes como líderes es siempre tener la humildad para reconocer los errores, tener autocrítica, y a través de la junta directiva tratar de solucionar los retos que día a día se tienen. No vamos a estar con el cuento de los señalamientos”, dijo.

No obstante, confirmó que el golpe económico del club va a tener consecuencias, directamente en cuanto a las contrataciones de uno de los equipos en Colombia que mantiene una de las nóminas más costosas del país.

“El golpe desde lo económico sí que es claro, porque la sola participación a fase de grupos de Copa Libertadores asegura ingresos para el 2020 de aproximadamente 4 millones de dólares, que si los comparas con los ingresos de fase 1 de Sudamericana, estos no superan los 350.000 dólares”, explicó.

Pérez hizo un análisis de acuerdo a la gestión que logró el club desde 2016, cuando, según el presidente, “alcanzó la cima”, a diferencia de como actualmente se está viendo el cuadro verde.

“Tocar la cima, el gran éxito deportivo y el mejor año de la historia reciente de Nacional, en lo deportivo y financiero, después de eso hay un aterrizaje forzoso, por eso el año pasado se toman decisiones en materia de contrataciones que eran inviables de asumir y de pagar. Llegamos a tener hasta 75 jugadores con contrato, eso es inviable para un país donde por reglamento máximo se pueden inscribir 25 jugadores. Decisiones siempre tratando de garantizar la sostenibilidad financiera”, analizó.

Además, explicó cómo las finanzas de Nacional tuvieron un impacto, sobre todo por la millonaria suma que se estaba invirtiendo en salarios, en proporción a los ingresos que estaban recibiendo.

“El Nacional del 2016 era un equipo con grandes figuras, sostenible en ese momento y bien direccionado en sus finanzas, después, en un par de años, el valor de nuestra nómina ya valía casi un 92% más, mientras que los ingresos solo han subido un 20%, esa es una regla matemática muy clara que definitivamente nos lleva a demostrar cómo es el tema de la sostenibilidad financiera”, dijo.

Finalmente, aseguró que el club confiaba en el proyecto de Juan Carlos Osorio, técnico que tiene contrato hasta junio del próximo año, pero del que por ahora no se conoce sobre su continuidad luego de los resultados de este semestre.

“En las competencias locales estamos obligados a ser protagonistas. No hemos hablado con Osorio, estamos con un técnico en el que confiamos, que es de esta casa, tiene contrato hasta junio. Hablamos con él y en este momento nuestro acuerdo es cerrar de la mejor manera la liga. Empezaremos a conversar sobre el proyecto del año 2020 en lo que tiene que ver con la gestión de la plantilla y el análisis interno. Vamos a lavar los trapos sucios en casa”, afirmó.

