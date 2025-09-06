Publicidad

Cristiano Ronaldo empujó a fan que le pidió una foto y todo quedó en video

Cristiano Ronaldo empujó a fan que le pidió una foto y todo quedó en video

En redes sociales circula un video grabado, presuntamente, en la previa del encuentro Portugal–Armenia, que ha causado polémica.

Cristiano Ronaldo empujó fan
Cristiano Ronaldo empujó fan
Foto: AFP - redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 09:05 p. m.

Este sábado, 6 de septiembre, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha. El delantero portugués, que se acerca a la histórica marca de los 1.000 goles oficiales tras marcar un doblete en la goleada de su selección ante Armenia en el arranque de la fase de clasificación al Mundial 2026, quedó en el centro de la polémica por un gesto hacia un aficionado.

En redes sociales circula un video grabado presuntamente en la previa del encuentro Portugal–Armenia. En las imágenes se observa al futbolista caminar junto a sus compañeros cuando un fan, que se acercó por detrás, intentó abrazarlo y posar con él para una foto. La reacción de Cristiano fue inmediata: con el brazo derecho lo apartó con un gesto de desagrado, sin detenerse ni mirar lo que ocurría después.

La seguridad que acompañaba a la delegación portuguesa intervino de inmediato y retuvo al joven, junto a otro seguidor que lo acompañaba. Además, se observa a otro hincha que, a la distancia, logra grabar un video con el famoso futbolista de fondo y más tarde intenta acercarse a otros jugadores, aunque su petición de foto también fue rechazada.

El hecho ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos consideran que Cristiano Ronaldo actuó de manera comprensible para proteger su espacio y seguridad, otros lo critican por lo que califican como un gesto de soberbia hacia un seguidor que solo buscaba un recuerdo con su ídolo.

