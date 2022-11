Criticas a periodista español por decir que James estaba gordo en el Madrid

Este lunes en el programa de televisión español ‘El Chiringuito’, el periodista Eduardo Inda arremetió en contra del delantero francés Karim Benzema e hizo recordar las críticas que en su momento realizó en contra de James Rodríguez.

Por esta razón, varios de sus compañeros en el programa le echaron en cara lo que para ellos es una campaña en contra de Benzema.

“Usted no tiene que decirle a Zidane lo que tiene que hacer (refiriéndose a Benzema), analice su papel. A mí no me ha gustado Benzema, pero su campaña en contra de él al igual que la que hizo en contra de James Rodríguez el año pasado”, señaló el director del programa Josep Pedrerol.

“Yo no eché a James el año pasado”, añadió.

“Lo echó el entrenador y el presidente”, respondió Inda. Aunque al instante le reafirmaron que fue él quien ayudó a que el colombiano no siguiera en el club blanco.

“Usted también con las fotos de que si estaba gordo, que si en las noches. Señor Inda, saque pecho por lo que ha dicho”, aseguraron.