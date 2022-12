¡De no perderse! Así será la sexta fecha de la Liga colombiana

La sexta fecha de la Liga colombiana puede encaminar a varios equipos en su lucha por lograr uno de esos cuatro cupos que habrá en las finales, lo que hace de la liga una competencia muy cerrada y en la que hay muy poco margen de error.

Medellín será el epicentro del FPC está jornada, el DIM y Atlético Nacional se enfrentarán en el primer clásico paisa de la temporada. Si ganan los rojos, empataran con 10 puntos a su eterno rival, mientras que si ganan los ‘verdolagas’, se pondrán cómo líderes del torneo, esperando que el Pasto no le gane a Envigado este viernes.

Bogotá gozará de un clásico más entre Santa Fe y América de Cali, mientras que el partido entre el Deportivo Cali y Millonarios fue aplazado por el compromiso internacional que tenían los ‘embajadores’.

Así será la fecha sexta de la Liga colombiana:

Viernes

6:05 p.m.: Pasto vs Envigado

8:10 p.m.: Santa Fe vs América

Sábado

3:15 p.m.: Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira

5:20 p.m.: Medellín vs Atlético Nacional

7:30 p.m.: Tolima vs Junior

Domingo

3:15 p.m.: La Equidad vs Cúcuta

5:20 p.m.: Bucaramanga vs Águilas Doradas

7:30 p.m.: Once Caldas vs Patriotas

Lunes

8:05 p.m.: Jaguares vs Alianza Petrolera

Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo tendrán nuevos técnicos en esta jornada. De igual manera, se unen a La Equidad, Patriotas y Boyacá Chicó, equipos que tienen la necesidad de ganar y salir del fondo de la tabla.