Debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra: Daniel Bocanegra

Daniel Bocanegra, una de las fichas claves de Atlético Nacional en esta temporada, aseguró que aunque los nervios aún no son tan evidentes, ya quiere jugar el partido definitivo de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle.

“Los nervios aún no están al 100 por ciento, el día del partido se sienten más, uno se siente más ansioso por entrar al terreno de juego, ya cuando uno entra se le quita todo y quiere es hacer un buen partido”, confesó Bocanegra.

El lateral aseguró que aunque contarán con un gran marco no pueden dejarse llevar por el apoyo del público y tienen que estar concentrados para poder lograr el objetivo planteado desde que llegó el profesor Reinal Rueda.

“Va a ser una fiesta inmensa en una final de Libertadores que hace rato no se veía, los juegos artificiales van a ser muy lindos y van a ser 45 mil hinchas que van a apoyar, sabemos que no tenemos que dar ningún espacio atrás, tomar todo con calma, sabemos nuestra gran virtud de jugar con el balón, los jugadores que tenemos arriba son muy desequilibrantes, pero no nos podemos dejar llevar por el público porque sabemos que ellos tienen muy buenos jugadores” agregó Bocanegra.

“Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, el profe nunca se emociona, nos da tranquilidad, nos dice que no podemos a salir a perder todo en nuestros últimos 90 minutos, es un proceso de un año y ahora que hemos llegado a esta instancia es no dejarla ir, no nos emocionemos, manejar la táctica que hemos manejado en todos los partidos, vamos a desequilibrar en cualquier momento, y no podemos confiarnos que somos más, siempre debemos estar con los pies sobre la tierra”, dijo el lateral.

Bocanegra dijo que ha practicado los tiros libros y que espera poder marcar un gol de media distancia en la final de la Copa Libertadores.