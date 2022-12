Definidas las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila

Jugada la fecha 19 de la Liga Águila, donde varios equipos de peso en Colombia se quedaron por fuera de los ocho finalistas,

la Dimayor realizó el sorteo de los cruces en cuartos de final que se empezarán a jugar la próxima semana.

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima, 8:00 p.m.Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga, 8:00 p.m.Atlético Junior vs La Equidad, 8:00 p.m.Rionegro vs Once Caldas, 8:00 p.m.

Partidos de vuelta de cuartos de final:

17 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín, 6:00 p.m.

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe, Hora: 8:00 p.m.

18 de noviembre

Once Caldas vs Rionegro, 5:15 p.m.

La Equidad vs Atlético Junior, 7:30 p.m.

