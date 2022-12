Después de 42 años, Santa Fe y Millonarios se enfrentan en torneo internacional

buscará golpear primero este martes cuando reciba a Millonarios en el derbi bogotano por los octavos de final de la Copa Sudamericana.El partido de ida del torneo continental se disputará a las 19H45 locales (00H45 GMT del miércoles)El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor entreEl equipo del uruguayo Guillermo Sanguinetti tendrá bajas sensibles. Por sanción,Santa Fe ha aquejado problemas de gol en lo que va del semestre: 14 tantos en 12 juegos entre liga y Sudamericana"Es un partido donde no son 90 minutos sino 180.Sin Morelo, Sanguinetti deberá apelar a su banca para rearmar su ataque ante la defensa de Millonarios,El reemplazante natural del goleador es Carmelo Valencia,Por ello, Sanguinetti posiblemente apelará a su compatriotaSanta Fe tiene otra baja de consideración en su plantel. El capitán y arquero, Leandro Castellanos,

sufrió hace dos semanas una lesión en el tendón de Aquiles y estará varios meses por fuera de las canchas.

El experimentado Robinson Zapata ocupará su posición, apuntalado en la defensa de los centrales Carlos Henao,"Va a ser un partido muy lindo, con un excelente rival, el rival de patio, donde no puede haber margen de error",Pero allí no bastan los problemas para los rojiblancos. El lateral derecho Carlos Arboleda es duda por un problema de tobillosPese a las adversidades que lo han azotado en las últimas semanas,Millonarios, por su parte, ha tenido un comienzo de temporada flojoEl argentinoPara rematar, al igual que su rival de patio, tiene entre algodones a varios jugadores importantes:De los cuatro afectados, solamente Duque, el eje del mediocampo, no vería minutos y sería reemplazado por Juan Guillermo Domínguez."Es Copa Sudamericana, es otra cosa, es un clásico. Son clásicos de 180 minutos",Sin embargo, en la primera victoria de su historia en esa plaza.El central argentino Fernando Rapallini dirigirá el encuentro acompañado en las líneas de sus compatriotasRobinson Zapata - Víctor Giraldo, Héctor Urrego, Carlos Henao, Nicolás Gil - Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza - Luis Manuel Seijas, Diego Guastavino, Jorge Aguirre- y Rubén Betancourt. DT: Guillermo Sanguinetti.Wuilker Faríñez - Andrés Román, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero - Juan Guillermo Domínguez - Gabriel Hauche, César Carrillo, Cristian Marrugo, Ayron del Valle - y Roberto Ovelar. DT: Miguel Ángel Russo.