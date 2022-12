Di María dedicó su gol a su abuela fallecida: "sabía que iba a marcar"

"Son cosas de la vida. Mi familia está pasando un momento difícil. Si no jugaba, mi abuela me iba a matar. Sabía que en algún momento y iba a tener la oportunidad de hacer el gol por eso no dije nada. Tenía miedo de no jugar por si pensasen que no iba a estar bien", reconoció 'El Fideo', que conoció la noticia del óbito horas antes del encuentro.

Di María, autor del primer gol y asistente a Éver Banega en el segundo, mostró una camiseta con el mensaje: "Abuela, te voy a extrañar muchísimo".

El exjugador del Real Madrid realzó la importancia de vencer el primer encuentro en la Copa América Centenario ante un rival de enjundia como Chile, vigente campeón del torneo.

"Había que ganar el primer partido sea como sea y lo hicimos jugando bien y haciendo lo que había pedido el 'Tata' de, a cada robo, salir al contraataque. No estaba Leo (Messi) en cancha y era un partido más complicado sin él", juzgó.

El extremo del PSG también elogió el buen momento que atraviesa Banega.

"Es fácil jugar con los mejores. Está en un buen momento de su carrera. Va a ir a un club tan grande como el Inter (de Milán) y eso es bueno para él y para todos", remató.