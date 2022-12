Diez años después, Materazzi revela qué le dijo a Zidane para provocar cabezazo

El jugador reveló que publicó un libro sobre ese acontecimiento para responder a la pregunta sobre qué le había dicho al hoy técnico del Real Madrid para que reaccionara así.

"Le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. En cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre", dijo a L’equipe.

"Me he cruzado muchas veces con aficionados que me paran para decirme que hice muy bien en darle un cabezazo. Entonces me enfado, porque lo recibí yo, lo que demuestra que la historia fue contada de forma extraña", sentenció.

El jugador aseguró que quiere recordar ese día por los dos goles que convirtió y que llevaron a Italia a ser nuevamente campeona del mundo.