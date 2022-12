Diez datos imperdibles de la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas

1. URUGUAY LÍDER Y CON EL GOLEADOR. La Celeste volvió a sonreír. Retoma el liderato de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 16 puntos con el 4-0 sobre Paraguay con tantos de Edinson Cavani, que marcó doblete y encabeza a los artilleros con 5 dianas, Cristian 'Cebolla' Rodríguez y Luis Suárez. Además, con la de esta noche ha propinado tres goleadas en el estadio Centenario, sumadas las de Colombia y Chile con sendos 3-0, y ha ratificado que en Montevideo hasta ahora es imbatible.



2. BRASIL, EL MÁS BENEFICIADO DE LA JORNADA. Tres puntos más bastaron para que la Canarinha pasara del quinto al segundo lugar de la liguilla en estas dos fechas y, además, su seleccionador Tite lleva dos triunfos en dos partidos dirigidos: el 0-3 a Ecuador y el 2-1 de hoy ante Colombia. Argentina pasó del primer al tercer lugar, Colombia descendió del tercero al cuarto y Ecuador ahora es quinto. En la parte baja de la clasificación, del sexto al décimo, todo sigue igual.



3. ARGENTINA SIN MESSI CON MARCA DESFAVORABLE. La Albiceleste no convence sin su capitán Lionel Messi. Sin 'la Pulga', Argentina solo ha ganado un encuentro, empatado tres y ha perdido uno. Pero con el jugador del Barcelona en la cancha, la selección que dirige Edgardo 'el Patón' Bauza ha obtenido tres victorias en tres compromisos. Este martes sufrió con Venezuela hasta el final, que le ganaba por 2-1 hasta el minuto 83 cuando igualó con gol de Nicolás Otamendi.



4. BRASIL, CENTENARIO EN ELIMINATORIAS. La Canarinha jugó su centésimo partido en eliminatorias del Mundial y permanece invicto en territorio brasileño con 49 partidos sin perder en casa. Este martes ganó por 2-1 a Colombia, que descontó con gol en propia puerta de Marquinhos, el tercer jugador de ese país que marca autogol en esta liguilla tras Cris Marques y Gilberto da Silva. Ese tanto, a su vez, es el primer gol en contra a favor del equipo cafetero en eliminatorias.



5. CHILE, UN SOLO PUNTO DE SEIS. El bicampeón de América igualó 0-0 en Santiago con Bolivia y sigue por fuera de los cuatro puestos que otorgan la clasificación directa al Mundial de Rusia 2018 y el quinto que da pase a la repesca contra un rival de Oceanía. Es séptimo con 11 puntos y apenas sacó uno de seis en esta doble jornada de eliminatorias. Este martes ni siquiera con los ocho minutos de más que dio el árbitro brasileño Ricardo Marques al final del compromiso ante la Verde pudo conseguir la victoria.



6. BUEN COMIENZO DE HOYOS CON BOLIVIA. El entrenador argentino de la selección de Bolivia, Ángel Guillermo Hoyos, comenzó con buen pie con la Verde. De seis puntos logró obtener cuatro en la séptima y octava jornadas de este mes de septiembre. Derrotó por 2-0 a Perú en La Paz el jueves pasado y empató hoy 0-0 con Chile en Santiago. Sin embargo, Bolivia mantiene su récord negativo de 50 partidos seguidos sin ganar de visitante en eliminatorias y es octava con siete unidades en la clasificación.



7. NEYMAR, LA FIGURA DE LA CANARINHA. Es el astro de la selección brasileña. Neymar desde su debut en el Mundial Sub'17 en 2009 no ha dejado de anotar goles para la Canarinha. Con el de esta noche ante la selección colombiana, el delantero del Barcelona llegó a los 48 goles con Brasil, dos de ellos en eliminatorias, igualando a Zico.



8. CATORCE TANTOS, DOS PENALTIS Y UN AUTOGOL. Edinson Cavani se tomó el primer lugar en la clasificación de artilleros en una octava jornada en la que se anotaron 14 goles para una media de 2,8. El delantero uruguayo marcó doblete con la Celeste y ahora mira por el retrovisor al ecuatoriano Felipe Caicedo, al paraguayo Darío Lezcano y al chileno Arturo Vidal que tienen cuatro cada uno. En esta fecha se sancionaron y se convirtieron dos penaltis y hubo un autogol.



9. JAMES JUGÓ SU PARTIDO 50. El centrocampista de la selección colombiana James Rodríguez, goleador del Mundial 2014, disputó este martes ante Brasil su partido número 50 con la camiseta nacional con la que ha marcado ya 17 goles. Sin embargo, el jugador del Real Madrid no pudo aumentar su cuenta personal en el estadio Arena da Amazonia de Manaos en el que pasó en blanco en la derrota 2-1 ante Brasil.



10. ECUADOR EN PICADA. La Tri en sus últimos cuatro partidos no ha podido levantar cabeza. El equipo de Gustavo Quinteros igualó en Quito con Paraguay 2-2 el 24 de marzo en la quinta fecha y en la séptima el jueves pasado cayó en casa ante Brasil por 0-3. Su panorama siguió mal en la sexta jornada al perder por 3-1 ante Colombia y este martes fue derrotado por Perú 2-1 en Lima. De doce puntos, apenas uno ganado.