¿DT colombiano o extranjero? Presidente de Santa Fe responde y confirma 3 refuerzos

El presidente del Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, hablo con Blog Deportivo de BLU Radio y explicó cuál será el futuro del equipo capitalino en este semestre.

Méndez se refirió a la salida del argentino Patricio Camps de la dirección técnica del equipo rojo y quien además no asistió a la rueda de prensa luego de caer goleado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué por el Deportes Tolima.

“Recibí un informe del gerente deportivo donde me decía que el profe Patricio no comparecería ante la rueda de prensa”, dijo Méndez.

“Camps me pidió que hablara con un empresario, pero no sé que voy a hablar con alguien que no hace parte del contrato”, aseguró.

No obstante, el presidente del equipo aseguró que ya piensa en el reemplazo que necesita Santa Fe para ‘levantar cabeza’.

“Como técnico encargado estaría Harold Rivera, pero aún está en conversaciones”, dijo.

Además, indicó que buscará un técnico colombiano y no un extranjero.

“Yo creo que el próximo técnico debe ser de este país porque traer a un extranjero, a estas alturas, es muy difícil”, agregó.

Finalmente, Méndez indicó que ya hay tres refuerzos para el equipo los cuales se encuentran realizando pruebas médicas.

“Ya tenemos en pruebas a Gustavo Chará, Roger Torres y Tomás Maya”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

