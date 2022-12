Educación, fórmula para que no hayan más borrachos al volante: Orlando Rubio

la discusión está al rojo vivo y la ciudadanía exige fuertes castigos para las personas que son sorprendidas en dicho estado al volante.

Orlando Rubio, abogado investigador en temas de movilidad, se refiere al tema a propósito de la reciente decisión de una juez que dejó en libertad a Fabio Andrés Salamanca, joven que a bordo de su camioneta y pasado de tragos, embistió un taxi ocasionándole la muerte a dos mujeres y la pérdida de la movilidad en las piernas al taxista Holman Cangrejo.

“Si nosotros no nos educamos, si no se desarrolla una conciencia colectiva sobre la gravedad de manejar alcoholizados pues no tenemos nada qué hacer”, asegura Rubio al referirse a que el problema es sobretodo “cultural y de educación básica”.

Escuche las conclusiones de este abogado especialista y de los integrantes de la mesa de trabajo de Autos y Motos, quienes se envuelven en un candente debate sobre las medidas que se deben tomar frente a estos irresponsables al volante.