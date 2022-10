Edwin Ávila, otro ciclista colombiano que se destaca en el mundo

El ciclista colombiano Edwin Ávila habló en El Camerino de sus buenos resultados en el primer trimestre del año.



“Han sido muy buenos, he empezado con San Juan, Vuelta a Colombia, me he encontrado un poco mejor en las carreras con el equipo”, afirmó.



Sobre su destacado rendimiento en las competencias que se han realizado en Asia, dijo que “el clima es muy parecido Colombia, hay muchos lugares con altura similar”.



“Tengo el respaldo de todo mi equipo, y los recorridos se adaptan mucho a mis características, media montaña, sprint planos”, sostuvo.



Ávila terminó cuarto en la clasificación general del Tour de Taiwán, a 31 segundos del campeón Yukiya Arashiro, hace apenas unos días.



Escuche la entrevista completa en el audio adjunto



Publicidad