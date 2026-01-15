En vivo
Fiscalía radicó demanda de casación que busca tumbar fallo que absolvió al expresidente Uribe

El ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió al considerar que no existían pruebas suficientes.

