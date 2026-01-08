En vivo
Fiscalía llama a juicio a taxista ebrio que arrolló a 11 personas y causó la muerte de una menor

Fiscalía llama a juicio a taxista ebrio que arrolló a 11 personas y causó la muerte de una menor

José Chalá será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas.

José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial.
José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial.
Foto: Policía Nacional.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

