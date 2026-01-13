Caso Uribe: víctimas radican demanda de casación que busca “tumbar” absolución del expresidente

Sin duda, el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez marcó la agenda noticiosa de 2025. El caso vuelve a sonar porque las víctimas reconocidas dentro del proceso ya radicaron su demanda de casación, con la que buscan tumbar la absolución del exmandatario por un episodio de presunta manipulación de testigos.

El recurso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes figuran como víctimas reconocidas dentro del proceso.

La demanda busca que la Corte Suprema de Justicia revise el fallo emitido el 14 de octubre de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el cual había declarado penalmente responsable al exmandatario.

Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.



En particular, cuestionan la exclusión de interceptaciones telefónicas que, a su juicio, eran determinantes para acreditar la responsabilidad penal del expresidente Uribe.

El recurso fue presentado dentro del término legal, luego de que el Tribunal concediera una ampliación excepcional del plazo debido a la complejidad del caso y al volumen de pruebas analizadas.

En el escrito, los demandantes sostienen que los hechos investigados no son aislados, sino que hacen parte de un patrón sistemático de manipulación de testigos, presuntamente dirigido por Álvaro Uribe Vélez a través de intermediarios, con el propósito de incidir en decisiones judiciales y desacreditar a testigos que lo vinculaban con estructuras paramilitares.

La Corte Suprema de Justicia deberá ahora decidir si admite el recurso de casación radicado por las víctimas reconocidas dentro del proceso.