En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Caso Uribe: víctimas radican demanda de casación que busca “tumbar” absolución del expresidente

Caso Uribe: víctimas radican demanda de casación que busca “tumbar” absolución del expresidente

Ya fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia una extensa demanda de casación, de 312 páginas, contra la absolución del expresidente Álvaro Uribe, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad