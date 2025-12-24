Álvaro Uribe anuncia tutela para frenar decreto de emergencia económica

El expresidente Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático y su candidata presidencial, Paloma Valencia, presentarán este 24 de diciembre una tutela contra el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.

“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y, mientras tanto, el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, señaló Uribe.

El Centro Democrático, encabezado por la

Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la

Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gbno escurre a los… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 24, 2025

Es importante recordar que este decreto ha generado una fuerte polémica en el país, pues desde el Gobierno aseguran que se necesitan recursos tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso; sin embargo, otros sectores consideran que es una extralimitación que afectará a los colombianos.

Por su parte, la Corte Constitucional no va a hacer sesiones extraordinarias, sino que revisará el tema después del 13 de enero, cuando termine la vacancia judicial.