El Barcelona de Messi fue goleado 4-0 en partido amistoso

El delantero senegalés recién fichado por los 'Reds', Sadio Mane, abrió el marcador en el minuto 15, antes de que el argentino Javier Mascherano, ex del Liverpool, anotase en propia puerta el segundo (47). Poco después el belga Divock Origi estableció el tercer gol del conjunto inglés, y ya en el tiempo de descuento el serbio Marko Grujic cerró la goleada.



El Barça no pudo contar con el brasileño Neymar, que se encuentra en Rio disputando los Juegos Olímpicos, pero sí jugaron Luis Suárez y Leo Messi, que estrelló un balón en el poste.



La derrota del Barça otorgó matemáticamente al PSG la victoria en la the International Champions Cup.



El conjunto azulgrana se medirá el miércoles en el Camp Nou ante la Sampdoria en el último amistoso antes de la ida de la Supercopa de España que le enfrentará con el Sevilla el 14 de agosto.