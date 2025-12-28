En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La familia, el hogar donde vive Dios: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

La familia, el hogar donde vive Dios: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Tomando a San José como modelo de un protector que "hizo hasta lo imposible" por cuidar a los suyos, el texto hace un llamado a valorar la familia, reconociendo que, aunque no sea perfecta, es apoyo esencial.

