Las 'inocentadas' en la política colombiana: Sala de Prensa Blu, programa del 28 de diciembre

Sala de Prensa presenta una edición especial este domingo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, un espacio para analizar la actualidad nacional e internacional desde la historia, la política, el humor y la cultura, con miradas críticas y reflexivas sobre un año marcado por tensiones, narrativas mediáticas y cambios sociales.

Hernán Olano, historiador y experto en derecho canónico: explicó el origen histórico y religioso del Día de los Inocentes, desde las Saturnales romanas hasta la conmemoración bíblica de los niños asesinados por Herodes. Analizó el renovado interés de los jóvenes por la espiritualidad, los símbolos religiosos y las nuevas canonizaciones.

Gabriel Cifuentes, analista político: cuestionó el Consejo de Ministros televisado, al que calificó como una “inocentada política” que dejó al descubierto las fracturas internas del Gobierno. También advirtió sobre la debilidad de la oposición y la aparición de candidaturas con propuestas económicas poco viables.

Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington: analizó el significado cultural del April Fools en Estados Unidos y cómo Donald Trump volvió a sacudir la agenda global con anuncios sobre aranceles y deportaciones. Comentó además el impacto de la inteligencia artificial en la política y la sociedad estadounidense.



Daniel Samper Ospina, periodista y humorista: habló del éxito de su show Petroverso y de cómo los errores y frases del poder se han convertido en materia prima del humor político. Reflexionó sobre el humor como una forma de resistencia frente a la solemnidad del discurso oficial.

Luis Carlos Rueda, experto en cine y entretenimiento: recomendó las producciones más destacadas del año en cine y series. Analizó las tendencias del consumo audiovisual y el papel de las plataformas de streaming en la industria cultural.

Escuche el programa completo aquí: