El ‘Cucho’ Hernández, entre la Copa América de Brasil y el Mundial Sub-20 de Polonia

Juan Camilo Hernández vive un gran presente a nivel personal en el Huesca de España. El delantero recientemente le marcó gol al minuto tres al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque su equipo perdió al final 3-2.

Luego del encuentro se empezó a especular sobre la competencia en la que estaría el jugador con la Selección Colombia, bien sea en la Copa América o el Mundial Sub-20.

El ‘Cucho’ Hernández habló en Blog Deportivo sobre las dos opciones que tendría a final de temporada para defender la camiseta de la tricolor, pero dejó claro que todo depende de cómo el Huesca llegue a las fechas finales en La Liga Santander.

“Tengo muy presente que a final de temporada tengo que estar en alguna de las dos”, dijo Hernández sobre la posibilidad de ir a la Copa América o al Mundial Sub-20.

Sin embargo, las opciones están así: de ser convocado a la Copa América, el Huesca tendría la obligación de prestar al jugador para la competencia sudamericana, pero si es llamado al Mundial Sub-20 de Polonia, el club tiene la opción de decidir si lo deja ir o no; todo depende del puntaje que alcance el equipo, pues actualmente ocupa el último lugar con 23 puntos y está en zona de descenso.

“Para mí sería muy lindo ir a la Copa América, sería un sueño hecho realidad, pero también tengo mucha ilusión de jugar un Mundial Sub-20. Estoy ahí, lo que venga será lo mejor para mí”, afirmó.

Por ahora, el ‘Cucho’ tendrá que esperar si el Huesca llega a las últimas fechas con opción de continuar en primera división de La Liga, de no ser así, las opciones de que el club lo preste para una de las dos competiciones entre países sería más viable.

En América me colocaron más de extremo, pero cuando llegué a Huesca me convertí en centrodelantero, creo que puedo manejar las dos posiciones muy bien, me gusta muchísimo más de delantero, pero a la vez de extremo, porque me gusta recibir la pelota por fuera, en las dos la podría hacer de la mejor manera.

Escuche aquí la entrevista completa: