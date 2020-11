"El Cúcuta Deportivo está más vivo que nunca": alcalde Jairo Tomás Yáñez

Luego de conocerse la orden de la Superintendencia de Sociedades para la liquidación del Cúcuta Deportivo , equipo de Primera División del fútbol colombiano, el alcalde de la capital de Norte de Santander se esforzó en dar un parte de tranquilidad a los hinchas. En entrevista con Mañanas BLU 10:30, el mandatario Jairo Tomás Yañez aseguró que inicia una fase de renovación en el conjunto motilón.

“No les preocupe, quiero enviar un mensaje optimista: no hay que ponerse triste. Lo que no se puede mejorar, no existe”, declaró Yáñez.

De acuerdo con el alcalde de Cúcuta, la liquidación ordenada obedece a “incumplimientos, difamaciones y malos manejos”.

Además, Yáñez dijo que el equipo no va a desaparecer y pasará a ser propiedad de por los 200.000 aficionados que compren acciones, de acuerdo con los parámetros que establezca el liquidador.

“Nos estamos preparando para que este equipo sea el que su propiedad democrático sea la insignia de lo que debe ser el fútbol en Colombia”, indicó el alcalde.

El Cúcuta Deportivo, fundado en 1924, es una de las entidades profesionales del fútbol más tradicionales de Colombia y en su palmarés hay un título de liga, el del Torneo Clausura de 2006.

