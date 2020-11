Los cálculos que hace Millonarios para clasificar a los cuartos de final de liga colombiana

Pese a que Millonarios completa una impresionante remontada que lo tiene vivo en la liga colombiana, con una racha de 10 partidos sin perder, aún depende de resultados para poder meterse en el grupo privilegiado de los ocho que disputarán el título en este segundo semestre de 2020.

Millonarios puede llegar a un máximo de 30 puntos de conseguir una victoria ante el Alianza Petrolera como local en la última jornada. Esa cifra no le garantizaría la clasificación teniendo en cuenta que equipos como Junior (6), La Equidad (7), Nacional (8), Once Caldas (10), y Águilas Doradas (11), cercanos en la tabla al conjunto azul, pueden superar ese número.

El equipo embajador se encuentra en la novena casilla con 27 unidades y debe estar pendiente este miércoles del juego entre Boyacá Chico y Águilas Doradas. De imponerse el equipo paisa, llegaría a 28 puntos y lo superaría en la clasificación. El jueves, entretanto, deberá mirar el resultado entre Pasto y Once Caldas, ya que el equipo de Manizales también quedaría arriba en la tabla con 29 puntos si logra una victoria.

Los juegos de Petrolera vs. Nacional y Jaguares vs. Junior de este miércoles también son de interés para el equipo capitalino en esta jornada 19, pues tanto verdolagas como tiburones tienen 29 puntos y de no conseguir un resultado positivo quedarían cerca en la tabla faltando solo una fecha para la definición.

En la última jornada Millonarios recibe a Alianza Petrolera, Equidad visita al América, Once Caldas enfrenta al Tolima en Ibagué, Águilas Doradas oficiará como local contra Deportivo Cali, Junior enfrenta a Boyacá Chicó en el Metropolitano y Nacional se mide ante Cúcuta en Medellín.

Así está la tabla de posiciones

Tabla de posiciones. Google. Juanes Ospina