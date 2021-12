¿El Deportivo Pereira se vio afectado por el calendario? Técnico Alexis Márquez responde

Este jueves, 16 de diciembre, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el entrenador del Deportivo Pereira, Alexis Márquez, quien habló sobre el rendimiento del ‘Matecaña’ tras su regreso a la primera división del fútbol colombiano y su postura acerca del calendario que, según él, perjudicó a Nacional y a Pereira.

“Yo creo que esta parte final del torneo nos costó bastante y a Nacional también. Haber jugado la final de Copa y a los 3 días jugar el primer partido de cuadrangulares nos costó bastante”, dijo.

Márquez aclaró que el Pereira estuvo en desventaja porque solamente tuvieron dos días de descanso entre la final de Copa Colombia y el partido de cuadrangulares.

Sobre la campaña del Pereira, Márquez dijo que “con todas las personas que he hablado, la gente en Pereira, todos agradecen de muy buena manera lo que el equipo hizo. No solo en el ámbito local sino en el nacional he notado que mucha gente quedó muy contenta con lo que los muchachos lograron dentro de la cancha”.

Por último, Márquez se mostró orgulloso de la actitud del equipo, el cual siempre trató de buscar resultados y proponer buen fútbol en cualquier ciudad y ahora se encuentra a la espera de refuerzos que permitan al cuadro risaraldense poder competir en el próximo torneo.

