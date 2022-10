El día que Rafael Santos Borré dijo que el fútbol no era lo suyo

Las redes sociales se volvieron las aliadas de los futbolistas en medio de la cuarentena que se está viviendo en la mayoría de los países en los que hay casos de coronavirus confirmados. Rafael Santos Borré no es ajeno y, junto a su esposa, confesó que estuvo a punto de dejar su carrera.

En medio de una transmisión en vivo de Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, el jugador de River Plate habló del momento en el que pensó en dejar su carrera como futbolista, por culpa de un mal momento en Europa.

Santos Borré, actual goleador de la Superliga Argentina, está pasando el aislamiento en su casa mientras trabaja en línea con el cuerpo técnico de River Plate.

“Cuando estaba en Villarreal y no tenía la oportunidad de jugar, él pensó que el fútbol no era lo suyo y me dijo que se quería volver a Colombia”, contó Ana Caicedo a través del Instagram Live.

El bajón anímico del exjugador del Deportivo Cali lo vivió mientras hacía parte de la plantilla del Villarreal en La Liga de España, club que defendió después de la temporada 2015-2016, cuando vistió la camiseta del Atlético de Madrid.

No obstante, después de estar en Villarreal, Santos Borré llegó a River Plate en 2017 y, hasta ahora, es uno de los jugadores clave de Marcelo Gallardo en el cuadro ‘millonario’.

