“El dinero del canal internacional no llegará, no mientan”: Ignacio Martán

Óscar Ignacio Martán, miembro de la Comisión de Mercadeo de la División Mayor del Fútbol Colombiano y presidente del Cortuluá, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la división que hay al interior de la Dimayor.

“La Comisión de Mercadeo fue creada por la asamblea y son siete presidentes, pero el que la lidera es el presidente de la Dimayor. Últimamente hemos invitado al dirigente de Atlético Nacional (…). Es asesora y Vélez se la ha querido pasar por la faja, pues dice que no hay que llevar todas las cosas que afectan la economía o los intereses de la Dimayor”, dijo.

Sobre el contrato del canal internacional, Martán aseguró que el gran error de Jorge Enrique Vélez fue creer saberlo todo. Además, resaltó que ese dinero no llegará y pidió que no mientan sobre ese tema.

“Hemos discutido mucho en las comisiones, pero el grupo de nosotros ha sido muy fuerte cuando discutimos el tema del canal premium y del canal internacional. Una de las primeras incriminaciones que le haría yo al presidente de la Dimayor es por qué no hay actas, ese es su pecado (…). Entregó muchas cosas que nosotros no hemos autorizado, excedió su responsabilidad”, comentó.

“Le siguen mintiendo a la gente con que llegarán dineros de una plataforma. La ‘gallinita de los huevos de oro’ no llegó ni septiembre, ni diciembre, ni marzo y no va a llegar. No soy un hombre rico, pero le dije a un presidente de la mayoría que esa plata no aparecía”, añadió.

Por otro lado, aseguró que Vélez dio gratis los derechos para videojuegos y el de las apuestas.

“Entregó gratuitamente el tema de los juegos: Konami, una empresa de videojuegos mundialmente conocida y que maneja PES. No hemos recibido nada por ese tema. También entregó uno de los bienes más preciados que tenemos como los derechos de apuestas. El primero que debe renunciar es el presidente de la Dimayor”, afirmó.

Finalmente, reveló que, del grupo de la “minoría”, ninguno quiere ser presidente.

“De mi grupo creo que ninguno aspira a ser presidente de la Dimayor o a ser parte de alguna comisión. Los que quieran que salgan en todo su derecho. No queremos el poder, deseamos que se aclaren muchas cosas que hemos dicho”, concluyó.

