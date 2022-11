El emotivo mensaje de la pareja de Pepe tras su lesión

Durante el derby madrileño, Pepe recibió un severo golpe en un choque con su compañero de equipo Toni Kroos que le causó la fractura de dos costillas y una incapacidad de al menos un mes.

El defensor de 34 años de edad se perdería los dos juegos contra el Bayern Múnich y el clásico ante el Barcelona el próximo 23 de abril.

Ante esto, Ana Sofía Moreira, pareja del portugués, envió un emotivo mensaje al futbolista a través de su cuenta en Instagram.

Moreira quiso dejar en claro que Pepe “es un guerrero” y que luchará por regresar lo más pronto posible a las canchas.

“Cuando un pájaro se sienta en la rama de un árbol para reposar no tiene miedo de caer, pero no es porque él confíe en la rama sino porque confía en sus alas. Confía en tu valor, en tus méritos, en tus esfuerzos sea cual sea el obstáculo. Jamás habrá tragedia siempre y cuando confiemos en nuestras alas y en nuestras capacidades”, escribió la mujer.

Adicional a esto, señaló que “la tragedia sería no tener objetivos, no tener algo por lo que esforzarse. La tragedia sería no tener motivos para confiar y creer en ti. Sé fuerte”.

