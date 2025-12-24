Grave incendio estructural en Neiva; hay tres personas muertas

Los organismos de socorro reportaron un grave incendio estructural que se presentó en horas de la madrugada de este miércoles en el centro de Neiva, donde, según el reporte oficial, hay tres personas que murieron calcinadas al interior del inmueble.

La jefe de Gestión de Riesgo del Municipio, Nancy Monje Trujillo, confirmó que, tan pronto fueron alertados de la conflagración, de inmediato se desplazaron dos máquinas y unidades del cuerpo de bomberos oficiales, quienes lograron controlar las llamas que consumieron un segundo de la residencia afectada.

“Sobre las c4:30 de la madrugada se recibe una llamada sobre un incendio de tipo estructural que se presentó en la calle 6 No 1H – 41, del barrio San Pedro en el centro de Neiva. Las unidades de Bomberos oficiales, al llegar al lugar, y cuando lograron mitigar el incendio, encontraron tres personas fallecidas, entre ellas, dos adultos mayores y también dos caninos”, informó la funcionaria de emergencias de Neiva.

Agregó la funcionaria de la oficina de gestión de riesgo, Nancy Trujillo, que unidades especializadas en incendios del cuerpo de Bomberos avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas que originaron esta grave emergencia que deja a tres víctimas fatales en plena celebración de la Navidad.

Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial llegaron hasta el lugar de la emergencia para adelantar los actos urgentes y la inspección judicial de los cuerpos que quedaron prácticamente calcinados y poder establecer la identidad de las víctimas.