Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / "Tratando de recuperar mercancía": comerciantes afectados por incendio en Bucaramanga

"Tratando de recuperar mercancía": comerciantes afectados por incendio en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga instaló 12 carpas, frente al Centro Comercial Palacio de la Moda, para que los comerciantes afectados por el incendio puedan vender la mercancía rescatada.

