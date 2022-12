El emotivo regreso de Cristiano Ronaldo al Old Trafford, estadio que lo vio crecer

Cristiano Ronaldo regresará este martes a Old Trafford para medirse con el Manchester United, el club en el que hizo historia entre 2003 y 2009, y lo hará hambriento de goles, tras debutar en Europa con la Juventus tras una decepcionante expulsión en la visita al Valencia.

Luego de cumplir una jornada de sanción contra el Young Boys, el ex Real Madrid llega a la tercera jornada del grupo H decidido a estrenar su cuenta goleadora en la Liga de Campeones en su visita al Old Trafford, uno de los estadios donde guarda grandes recuerdos y con el equipo que ganó su primera ‘orejona’.

El Manchester United nunca será un campo normal para el astro luso, que con los ‘Red Devils’ anotó 118 goles en seis años y conquistó la Liga de Campeones de 2008, afirmándose como uno de los mejores jugadores del mundo y ganando el primero de sus cinco Balones de Oro.

Ese galardón le fue otorgado tras la espectacular campaña de 2008, en la que anotó 31 goles en la Premier League y 8 en la Copa de Europa, incluido un perfecto cabezazo en la final ganada por tanda de penaltis contra el Chelsea.

Ahora, se enfrentará a su exequipo como flamante líder de la ‘Vecchia Signora’, club con el que firmó este verano tras marcar la historia del Real Madrid con cuatro Copas de Europa y 451 goles en nueve años.



El conjunto de Turín invirtió 112 millones de euros para hacerse a los derechos deportivos del portugués con el objetivo de dar el último paso hacia la consecución de la anhelada Champions League, tras perder dos finales en las últimas cuatro temporadas, contra el Barcelona en Berlín 2015 y el Real Madrid en Cardiff 2017.

El goleador llega en buen estado a Old Trafford, luego de quedarse trabajando con la Juventus durante las dos semanas de fecha FIFA y anotar goles en los últimos dos encuentros de Serie A contra el Udinese y el Génova.

En total, lleva cinco tantos en nueve partidos de liga y está destacando por la manera en la que logra adaptarse a los ritmos del fútbol italiano, más bloqueado tácticamente con respecto a La Liga española.

Sin embargo, CR7 quiere marcar la diferencia en la Liga de Campeones, su competición favorita, y la cita con el Manchester United, con el que mantiene un profundo vínculo emotivo, supone una gran motivación.



Desde su salida de los ‘Diablos Rojos’ en 2009, Cristiano solo volvió a Old Trafford en una ocasión, durante los octavos de final de la Copa de Europa en 2013 y donde dejó su marca. Tras marcar en el 1-1 de la ida en el Bernabéu, Ronaldo anotó en el ‘Palacio de los Sueños’ el gol del 2-1 que clasificó a la ‘Casa Blanca’ para los cuartos de final. Lo hizo al rematar un centro del argentino Gonzalo Higuaín y no celebró el gol. Levantó los brazos y pidió, emocionado, disculpas a la "amada" hinchada de Old Trafford.

Con todos estos recuerdos en la memoria, el astro portugués saltará el martes al césped de Old Trafford con el objetivo de mantener a la ‘Juve’ con la racha ganadora Europa y de arrancar su lucha por el título de máximo artillero de la competición, algo que consiguió en las últimas seis ediciones.