"El Gobierno ha dejado tirado a los deportistas": el llamado de Nicolás Mejía

“El Gobierno ha dejado tirado a los deportistas”: el llamado de Nicolás Mejía

Mejía, destacado tenista colombiano, insistió en la importancia del deporte, ya que tiene el poder de unir todo un país.

