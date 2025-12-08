“El Gobierno ha dejado tirado a los deportistas”: el llamado de Nicolás Mejía

El tenista colombiano Nicolás Mejía aprovechó su presencia en el ASICS Tour, que cerró este 8 de diciembre en Bogotá, para hacer un llamado contundente al Gobierno: recuperar el apoyo al deporte, que, según él, ha sido “dejado totalmente tirado en estos últimos años”.

Mejía recordó que, pese a haber contado con respaldo de la empresa privada y del gobierno local en el Valle del Cauca, la situación general del deporte en el país es crítica.

Dijo que el deporte es un elemento que une a Colombia más allá de cualquier diferencia y puso ejemplos claros: la final de Wimbledon de Cabal y Farah o los mundiales de la Selección.

El deporte es vida, bienestar y salud… del Gobierno necesitamos muchísimo más Enfatizó.

Después de ese llamado, el jugador habló del evento que lo reunió en Bogotá. Asistió como nuevo patrocinado de Asics, marca que lanzó su primer ASICS Tour en Colombia con la participación de deportistas amateur y semiprofesionales.



Mejía se declaró “muy honrado, con muchísima felicidad” por el respaldo de la compañía y asumió la alianza como una responsabilidad. Representar una marca, dijo, implica responder “no solo con resultados, sino llevando el nombre de la marca con sus valores y mucho respeto”.

Nicolás Mejía en lanzamiento del Asics Tour Foto: Blu Radio

Sobre el impulso al tenis amateur, celebró que empresas como Asics se animen a fortalecer esta base del deporte colombiano: “Cada uno siempre nació de torneos amateurs, ahí fue donde yo salí”. Además, explicó que el equipamiento es clave en el rendimiento y destacó el valor del calzado, usado por figuras como Djokovic. “El calzado es lo más importante después de la raqueta”, afirmó.

El lanzamiento también dejó anuncios para el mercado deportivo. Johanna Zambrano, gerente de ventas de Asics en Colombia, confirmó que el tour tuvo un “sold out” en Bogotá y que en 2026 se expandirá a otras ciudades y nuevas categorías como pádel.

La idea, sostuvo, es que Asics se consolide como marca multicategoría y abra espacios reales para las comunidades deportivas.

Mejía se alista para viajar a España e iniciar su pretemporada y luego a Australia para el primer Grand Slam de 2026.