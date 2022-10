‘El Indio’ Ramírez rompió en llanto al ser sustituido en juego Nacional-Cali

Atlético Nacional se vio sorprendido este miércoles por el Deportivo Cali, quien a los 12 minutos de juego ya ganaba 2-0 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, provocando las críticas de los seguidores del cuadro ‘verdolaga’.

Uno de los más señalados por su bajo nivel en los primeros minutos del partido, válido por la fecha 7 de la Liga Águila, fue el volante Juan Pablo ‘El Indio’ Ramírez, quien rompió en llanto al ser sustituido por el entrenador Paulo Autuori a los 36 minutos de juego.

‘El Indio’ fue sustituido por el uruguayo Pablo Ceppellini y salió silbado por parte de la hinchada de Nacional. En medio de su impotencia, no aguantó y rompió en llanto al sentarse en el banco.

Ramírez no pasa por su mejor momento en Nacional, pues no había sido tenido en cuenta por el técnico Autuori en los más recientes juegos (Millonarios y Medellín) y ahora, al parecer, el estratega no quedó satisfecho con su trabajo ante el Cali.

Finalmente, Nacional empató el juego (2-2) y sumó un punto, que lo dejó en la décima posición del rentado colombiano con 12 puntos.



Autori no podes tirar a la jauría de hinchas silbadores al Indio Ramírez. Aguante para el jugador, y sí, le creo cómo le creí siempre a Guerra y Berrío. pic.twitter.com/JnykU6hcNv — Andrés Fdo Gil G (@AndresGilChapu) March 21, 2019

