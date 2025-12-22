Gobierno defiende polémica venta de bonos: tenemos un "aliado" contra los fondos Buitre

El gobierno no ha confirmado el nombre del misterioso inversionista internacional que le compró directamente 23 billones de pesos en bonos, pero está dando pistas.

En medio de una difícil situación fiscal, el gobierno decidió vender directamente unos 6.000 millones de dólares en deudas, en lugar de subastarlos como se hace normalmente. Para muchos analistas, la operación fue “poco transparente”, pero para el gobierno es una hábil jugada financiera que le permitirá financiar anticipadamente las necesidades del 2026.

Desde el Ministerio de Hacienda creen que el inversionista misterioso es un aliado de largo plazo que ya se comprometió con el gobierno a mantener los títulos, en lugar de salir a revenderlos en el mercado de valores.

“No estamos solos para enfrentar los ataques especulativos contra Colombia por parte de los hedge funds brasileños. Esta transacción representa un voto de confianza sin precedentes de inversionistas con vocación de largo plazo”, escribió el director de Crédito Público, Javier Cuéllar.



El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro. Foto: Blu Radio.

La industria de fondos de cobertura, conocidos como Hedge Funds o fondos buitre, en Brasil es enorme. Solamente el ranking de la consultora Preqin incluye unas 350 empresas. Algunas de las más conocidas son Verde, Absolute y Kapitalo.

Desde el gobierno creen que la actividad de los fondos buitre ha llevado a que las tasas de interés de los bonos colombianos en el mercado sean cada vez más altas, lo que obliga al gobierno a gastar más en el pago de intereses.



¿Cuánto pagará el Gobierno en intereses?

El gobierno pagará cupones del 11 % en los títulos con vencimiento en 2029, 11,75 % en la referencia 2035 y 12,75 % en la referencia 2040.

Algunos analistas hacen referencia a tasas de 13,5%, pero esa es una información imprecisa, ya que hace referencia a las tasas de compra y venta de esos títulos y no a lo que el gobierno pagará al inversionista.



¿Por qué no se conoce el nombre del inversionista?

El Ministerio de Hacienda pactó que no revelaría el nombre del inversionista antes de 60 días del cierre de la operación.