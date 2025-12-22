En vivo
Economía

Gobierno defiende polémica venta de bonos: tenemos un "aliado" contra los fondos Buitre

Gobierno defiende polémica venta de bonos: tenemos un "aliado" contra los fondos Buitre

Aunque aún no está confirmado el nombre del misterioso comprador, pero hay numerosas pistas. El costo de la operación estará por debajo de las tasas de mercado y prefinanciará el 2026.

