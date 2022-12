El legendario Franz Beckenbauer no ve "ningún punto débil en el PSG"

Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, opinó que el París Saint-Germain "no tiene puntos débiles" y que todos sus jugadores saben elevarse al nivel necesario para acompañar a Neymar y Kylian Mbappé.

"Es un súper equipo, equilibrado y completo", dijo el tres veces campeón en la máxima competición europea con el Bayern de Múnich (1974, 75, 76), citado por la web alemana Sport1 antes de la final de la 'Champions', el domingo en Lisboa.

"Me gustan", añadió el 'Kaiser', de 74 años. "Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona (8-2), siempre tuve la sensación de que tenían puntos débiles y que podíamos utilizarlos. No es el caso con el París. No tienen puntos débiles. Incluso comparados a Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que no esté a la altura".

Beckenbauer considera por tanto que la final está "50/50", porque el Bayern está en estos momentos al mayor nivel posible. "Todos me impresionan", dijo. "Han cometido muy pocos errores últimamente y tenemos con Manuel Neuer un arquero de clase mundial que también puede compensar un error. Todo está ahí: la frescura, el entusiasmo, la vida de grupo".