El mensaje de Nairo tras su caída en la carrera Colombia Oro y Paz

El ciclista colombiano Nairo Quintana tuvo una dura caída en el inicio de la carrera Colombia Oro y Paz.



Finalmente, Quintana logró llegar a la meta con el grupo principal en donde su compatriota Fernando Gaviria se llevó el primer lugar de esta estapa.

Publicidad

Tras esto, Movistar Team publicó en su cuenta de Twitter el mensaje de Nairo Quintana que calma a sus seguidores.

Vea aquí: Nairo Quintana inicia su temporada en la Colombia Oro y Paz

“Hoy he tenido una lamentable caída. No es nada agradable ni para mí ni para nadie, pero bueno, he librado bastante bien, no tengo ninguna fractura, solo unas laceraciones y espero estar bien para estos días que vienen”, señaló.

Publicidad