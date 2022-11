El miércoles hay que ganar sí o sí para seguir soñando con clasificar: Henry Rojas

Henry Rojas, volante de Millonarios y quien anotó el último gol de Millonarios en el triunfo 1-0 ante Huila en Bogotá, habló en El Camerino de BLU Radio sobre su presente con el cuadro ‘embajador’ y las cuentas que tiene el equipo para soñar con una eventual clasificación tanto en Liga como en Copa.

“Estoy feliz y contento porque nuevamente tengo la oportunidad de jugar y anotar el gol que, gracias a Dios, nos ayuda a conseguir los tres puntos”, señaló.

Publicidad

Reconoció que durante algunos momentos del partido ante Huila sintió problemas físicos, pues son los primeros 90 minutos del semestre.

“Por momentos cuesta porque no hice una pretemporada y porque he venido haciendo mi recuperación y no he tenido constancia en el terreno futbolístico. Aguanté los 90 minutos con mucho esfuerzo”, añadió.

Vea aquí: Millonarios venció 1-0 a Huila en El Campín

Rojas manifestó que las cuentas que hace el equipo pasan por sumar los seis puntos que les restan en Liga (Envigado y Santa Fe) para aspirar a una eventual clasificación.

Publicidad

“Todo depende de nosotros. Tenemos que ganar el miércoles para llegar a 26 puntos y seguir con la ilusión de clasificar”, puntualizó Rojas, recordado por el gol en la final ante Santa Fe que terminó dándole el título al equipo azul de la capital del país.

El volante azul aseguró que la presencia del entrenador Miguel Ángel Russo ayuda mucho al equipo desde lo anímico y, posteriormente, así responder dentro de la cancha.

Publicidad

“El profe Russo es nuestra cabeza, es la persona que nos influye en muchos aspectos del juego. Nos da todo para que todo para que las cosas salgan mucho más fáciles. Es una persona de respeto a la cual le creemos mucho”.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.