En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

El papel de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: Mañanas Blu, viernes, 9 de enero de 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 9 de enero de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad