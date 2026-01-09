El papel de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: Mañanas Blu, viernes, 9 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 9 de enero de 2026:



Theresly Malavé, abogada de la activista venezolana Rocío San Miguel , comentó acerca de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Óscar Murillo, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, habló de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Hernán Penagos, registrador nacional, se refirió a la verificación de firmas presentadas por candidatos presidenciales y las elecciones de este 2026.

El coronel Germán Gómez, director (e) de la Dirección de Tránsito y Transporte, se pronunció sobre las previsiones para el puente de Reyes.

María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, peofundizó acerca del aumento del pasaje del sistema de transporte público desde el próximo 14 de enero.

Sara García, investigadora de InSight Crime, dio un balance del informe que reveló indicadores en materia de orden público durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Escuche el programa completo aquí: