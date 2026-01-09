Ajuste de cuentas estaría detrás de ataque armado en Buenaventura que dejo cuatro personas heridas

Luego de un ataque armado registrado en la zona insular del barrio Nayita, en la comuna uno de Buenaventura, Valle del Cauca, las autoridades iniciaron el proceso de investigación y determinaron que el hecho obedeció a un ajuste de cuentas entre bandas criminales que delinquen en el distrito.

Este hecho dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas una menor de edad de tres años, quienes tuvieron que ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales para recibir atención médica.

"Lo que hemos evidenciado dentro de la investigación y del trabajo de campo que empezamos a hacer con la Policía Judicial es que se trata de un hecho de ajuste de cuentas al interior de un grupo delincuencial, y que con la Fiscalía ya nos permite dar una orientación de lo que sucedió. Al parecer, ya está la identificación y el señalamiento de las personas involucradas", dijo el coronel Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Buenaventura.La investigación también arrojó que la persona contra quien iba dirigido el atentado sicarial presenta antecedentes judiciales.

"Esta persona registra cuatro antecedentes por hurto, porte ilegal de arma de fuego, y en efecto la persecución se hacía a este individuo. El lugar donde se presentó el hecho era un establecimiento público; esta persona llegó y empezaron los disparos, y allí resultaron lesionadas una persona de 21 años con pronóstico reservado, la menor de edad y la madre de la menor, quien en este momento ya se encuentra estable y fuera de peligro", expresó el oficial.



Por esta razón, las autoridades anunciaron el refuerzo de las medidas de seguridad, especialmente durante este fin de semana, ante la llegada de miles de turistas al principal puerto sobre el océano Pacífico.