En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ajuste de cuentas estaría detrás de ataque armado en Buenaventura que dejo cuatro personas heridas

Ajuste de cuentas estaría detrás de ataque armado en Buenaventura que dejo cuatro personas heridas

Las autoridades anunciaron el refuerzo de las medidas de seguridad, especialmente durante este fin de semana, ante la llegada de miles de turistas al principal puerto sobre el océano Pacífico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad