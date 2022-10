El portero colombiano que Óscar Córdoba recomienda para Boca Juniors

Óscar Córdoba es ídolo no solo de los colombianos por sus años defendiendo la portería de la Selección Colombia, también es leyenda del arco en Boca Juniors, razón de peso para que desde Argentina lo busquen para preguntar por refuerzos y la actualidad del cuadro ‘xeneize’.

En una conversación con Goal, Óscar Córdoba recomendó para el arco del ‘Azul y Oro’ a un colombiano que, para él, tiene mucho por dar y está en una edad adecuada para salir del país: Álvaro Montero del Deportes Tolima.

“Un arquero que le tengo fe y no es un secreto es a Montero, primero tiene la talla, es joven, tiene sus partidos internacionales. No ha sido campeón de la Libertadores​, pero seguramente le va a dar muchas satisfacciones a quien lo contrate, pero que no se vaya para River, que vaya a Boca", dijo Córdoba con Goal.

Montero, de 25 años, es uno de los guardametas promesa del fútbol colombiano, en donde es protagonista con los ‘Pijaos’ y ha tenido actuaciones con la Selección Colombia de Mayores, además de los equipos Sub-20, Sub-21 y Sub-23 de la Tricolor.

Además de Montero en la portería, Óscar Córdoba habló de un delantero que, para él, le aportaría mucho al equipo de Miguel Ángel Russo: Leonardo Castro de Independiente Medellín.

“A Castro le tengo muy buena vibra. No es un centrodelantero, es más un acompañante. Es un caradura, puede jugar contra el Real Madrid y hacerlo como si nada”, dijo.

