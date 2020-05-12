En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Óscar Córdoba

Óscar Córdoba

  Emotivo mensaje de Óscar Córdoba sobre regresar a un mundial en Estados Unidos
    Emotivo mensaje de Óscar Córdoba sobre regresar a un mundial en Estados Unidos
    Foto: AFP
    Fútbol

    Así recuerda Óscar Córdoba el Mundial en Estados Unidos: vuelve la ilusión

    El exarquero de la Selección Colombia recordó el entusiasmo que había en el país antes del inicio del Mundial de 1994 en Estados Unidos.

  Óscar Córdoba y Millonarios
    Óscar Córdoba y Millonarios //
    Fotos: Millonarios y ESPN.
    Fútbol Colombiano

    Exfutbolista ningunea a Millonarios en Libertadores: '"Solo Nacional existe"

    Las palabras del reconocido exfutbolista se dio por la eliminación de Santa Fe y Tolima, dejando contundente mensaje de la actualidad del fútbol colombiano.

  Arquero colombiano en Argentina.
    Arquero colombiano en Argentina.
    Foto: cuenta X @ExcursioOficial.
    Fútbol

    Campeón en el FPC llegó al fútbol argentino, a seguir los pasos de Mondragón y Córdoba

    El fútbol argentino se ha convertido en una plataforma ideal para los jugadores colombianos, quienes han dejado huella en equipos de gran tradición. Este s el nuevo inquilino colombiano en Argentina.

  Homenaje a Francisco Maturana
    Homenaje a Francisco Maturana //
    Foto: Instagram @dany_matu
    Fútbol Colombiano

    Leyendas del fútbol colombiano le rindieron un homenaje a Francisco Maturana

    Reinaldo Rueda, René Higuita, Mario Yepes, entre otros, fueron algunos de los asistentes al homenaje.

  Higuita - Ospina - Calero
    Higuita - Ospina - Calero
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    ¿Cuál ha sido el mejor portero colombiano de toda la historia?

    En el Día Internacional del Portero, el equipo de Blog Deportivo analizó los mejores arqueros que ha tenido el fútbol profesional colombiano.

  Aldair Quintana
    Aldair Quintana
    Foto: Atlético Nacional
    Fútbol

    “No se le puede olvidar jugar de la noche a la mañana”: Óscar Córdoba sobre Aldair Quintana

    Óscar Córdoba se refirió a la falla de Aldair Quintana en el partido frente a Bucaramanga que le costó la derrota a Nacional.

  Diego Armando Maradona y Óscar Córdoba
    Diego Armando Maradona y Óscar Córdoba
    Fotos: AFP
    Deportes

    El arquero del último partido de Maradona fue colombiano, Óscar Córdoba

    El portero, exjugador del Boca Juniors, recordó esa fecha y habló sobre un duelo que marcó para siempre la historia del fútbol en Argentina.

  maradona_valderrama_foto_afp.jpg
    maradona_valderrama_foto_afp.jpg
    Deportes

    El día que Maradona aplaudió a Colombia por histórico 5-0 contra Argentina

    En diálogo con BLU Radio Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia, recordó aquel momento donde Diego Maradona se levantó a aplaudir la actuación de los colombianos.

  Diego Armando Maradona y Óscar Córdoba
    Diego Armando Maradona y Óscar Córdoba
    Fotos: AFP
    Fútbol

    La 'venganza' de Maradona contra Óscar Córdoba por la humillación del 5-0

    “Estábamos en el camerino, llegó y me dijo: ‘Che, boludo, nos cagaron, vení que te voy a cagar a pelotazos’", contó Óscar Córdoba en Mañanas BLU 10:30 sobre el episodio.

  Óscar Córdoba en Boca Juniors / Foto AFP
    Óscar Córdoba en Boca Juniors / Foto AFP
    Deportes

    El portero colombiano que Óscar Córdoba recomienda para Boca Juniors

    El mítico exarquero de Boca pidió que “soltaran ya la plata” por el colombiano.

