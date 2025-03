Exfutbolista ningunea a Millonarios en Libertadores: '"Solo Nacional existe"

Polémica por la participación de los clubes colombianos en la Copa Libertadores, en especial por las recientes eliminaciones de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima en la fase previa del torneo Esto llevó a que más de uno se preguntará cuál es el nivel real del FPC y por qué se dan este tipo de resultados.

Este fue el tema de conversación en el programa F90 de ESPN, canal que transmite la Copa Libertadores. Pero lo que llamó la atención fue la declaración de Óscar Córdoba al decir que no entendía por qué le exigían a este tipo de equipos resultados favorables, si no cuentan con la mística copera que sí tiene Atlético Nacional, además de mencionar a Millonarios.

"Ustedes hablan de Santa Fe y Tolima como si fueran equipos coperos, para nada, no existen. Pero no existen, si van y juegan la Copa Libertadores y se caen en primera fase. Y Millonarios no existe, aquí el único que existe es Atlético Nacional. Estamos hablando de que nuestros equipos deben ser altamente competitivos y no lo son, no pasan de primera fase. ¿A qué le estamos apostando?", fueron las palabras, que, por supuesto, molestaron a los hinchas de Millonarios

Estos son los números de Millonarios en Copa Libertadores

Por supuesto las palabras de Óscar Córdoba llevaron a revisar si tiene razón o no en su postura frente a Millonarios; por eso, habría que revisar los números del conjunto albiazul en el torneo continental: la última participación del cuadro embajador fue en 2024 en donde terminó en la última posición de la fase de grupos, superado por Palestino (Chile), Flamengo (Brasil) y Bolívar (Bolivia).

Por otro lado, la última vez que el equipo bogotano alcanzó fases de eliminación directa fue en 1997, siendo el club colombiano con más tiempo sin alcanzar los octavos de final de la competencia. Esa vez, cayó frente a Peñarol en la tanda de penales. En total, ha disputado 114 partidos con un saldo de 39 victorias, 29 empates y 46 derrotas teniendo un rendimiento de 42.69 %. Pero ha alcanzado en tres ocasiones las semifinales de la competencia; la última en 1974.

En comparativo con Atlético Nacional, el ejemplo que pone el exportero, los verdolagas han alcanzado la final en tres ocasiones, la semifinal en cinco ocasiones y mantienen dos trofeos en las vitrinas (1989, 2016). Su última participación fue en 2024 en donde cayó en fase previa contra Nacional de Paraguay. En cuanto a número, los verdolagas cuentan con un saldo de 197 partidos jugados con 82 victorias, 47 empates y 68 derrotas.