Si Falcao sale de Millonarios, ¿se retira o tendría un próximo destino?

Continúa la polémica en el entorno de Millonarios por las declaraciones de Gustavo Serpa, máximo accionista del club, que no habrían caído bien en Radamel Falcao García cuando dijo que "no tenía la culpa" de que el 'Tigre' no hiciera los goles contra Deportivo Pasto en las finales del 2024.

"Ha sido una semana difícil para mi familia y para mi. Una semana de reflexión, de meditar las situaciones y creo que va a seguir siendo así los próximos días (...) Lo más importante es mi compromiso con el club, la institución, los jugadores y la hinchada que siempre ha estado apoyándome", fueron palabras del 'Tigre' ante estos comentarios, las cuales preocupan a los hinchas albiazules de la posibilidad de que no continúe y ponen sus esperanzas en una clasificación en Copa Sudamericana, que, de no darse, dicen, que podría empeorar la situación.

Lo cierto es que, por ahora, ni el club ni el propio futbolista han confirmado que no continúe, incluso, Serpa salió a aclarar que habló con él y las cosas se habrían solucionado, pero estas palabras en zona mixta en el post partido vs. Deportes Tolima, dejaron intranquilidad en la afición.

Radamel Falcao García el julio de 2024 cuando fue presentado como nuevo jugador de Millonarios Foto: Blu Radio

¿Cuál será el futuro de Radamel Falcao?

Voces en redes sociales aseguraron que si el club no avanza en Copa Sudamericana, el '9' podría terminar su contrato mucho antes. Pero esto se ve poco viable y queda como rumor teniendo en cuenta el historial del futbolistas en sus equipos, que, pese no jugar ni nada, ha cumplido sus contratos o salido en transferencia dejando algún tipo de beneficio a los equipos. Pero, ¿se retiraría si sale a mitad de año?

Voy temporada a temporada, no he pensado mucho. Intento prepararme hacia el futuro para el día después, pero ahora trato de disfrutar al máximo, de aportar a los compañeros, al equipo y dar toda mi experiencia para el fútbol colombiano Es innegable. Va a llegar un momento en que la carrera va a terminar y obviamente que estoy más cerca, pero en el momento no lo sé; así que solo queda esperar dijo Falcao sobre el retiro en su momento

Publicidad

Lo cierto es que esto sería una decisión 100 % de Falcao y sus deseos, algunos consideran que sí por sus últimas entrevistas en donde habla de los feliz que ha sido a lo largo de su carrera dejando claro que esta está llegando a su final. Pero esto no significa que no tenga ofertas sobre la mesa; de hecho, en enero cuando su continuidad era un misterio se habló de propuestas en la MLS, Malasia, Qatar y Arabia Saudí para contar con sus servicios en la parte final de su historia en el fútbol mundial. Sin embargo, queda la duda es por el cariño que ha tenido por Colombia en esta etapa de su vida y sus proyectos en Bogotá.